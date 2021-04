Ukraynanın Donbass bölgəsində separatçıların açdığı atəş nəticəsində 2 hərbçi həlak olub.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusundan açıqlama verilib. Məlumata görə, hadisə barədə ATƏT məlumatlandırılıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

