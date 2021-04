Rusiya ordusu Həştərxan vilayətində hərbi təlimlər keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, təlimlərə çox sayda döyüş təyyarəsi, S-300, S-400 müdafiə sistemləri və digər müdafiə vasitələri cəlb edilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, təlimlər zamanı bütün şərti hədəflər məhv edilib. Qeyd edək ki, təlimlər bir neçə həftə sonra keçirilməli idi. Lakin Ukrayna ilə bağlı yaranmış gərginliyə görə məşqlərin keçirilməsi vaxtı dəyişdirilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

