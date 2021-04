Rusiyanın Xarici İşlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov ABŞ diplomatları ilə Ukraynanın şərqindəki vəziyyəti müzakirə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ryabkov özü açıqlama verib:

“ABŞ rəhbərliyi ilə Donbassdakı vəziyyətlə bağlı müzakirələrimiz oldu. ABŞ tərəfinə nələrin olacağını ətraflı şəkildə dedik”.

Ryabkovun sözlərinə görə, ABŞ və Ukrayna Donbass bölgəsində gərginliyi artıran addımlar atır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

