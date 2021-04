Xalq artisti Rafiq Hüseynov (Rəmiş) bu gün dəfn edilir.

Metbuat.az BAKU.TV-yə istinadən xəbər verir ki, R.Hüseynov “Qurd qapısı” qəbiristanlığında torpağa tapşırılır.

Qeyd edək ki, 76 yaşlı gitaraçı yanvarın 28-də ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. O, qaraciyər çatışmazlığından əziyyət çəkirdi. R.Hüseynov dünən müalicə olunduğu xəstəxanada dünyasını dəyişib.

