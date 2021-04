Böyük Britaniya koronavirusla mübarizədə ciddi uğurlar əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki,krallıqda koronavirusdan ölənlərin sayı uzun müddətdən sonra ilk dəfə 10-a düşüb. Ölkənin 52 bölgəsində yaşı 70-dən çox olanlar arasında yoluxma qeydə alınmayıb. Məlumata görə, buna səbəb peyvənd prosesinin və karantin tədbirlərinin düzgün tətbiq edilməsidir.

Qeyd edək ki, Britaniyada 32 milyon nəfərə 1-ci, 5 milyon nəfərə isə 2-ci doza peyvənd tətbiq edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

