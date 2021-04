Rusiya-Ukrayna sərhədindəki hərbçilərin ümumi sayı 200 mini ötüb.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Donbass istiqamətində irimiqyaslı hücuma hazırlaşn Ukrayna bölgəyə 95 min əsgər cəlb edib. Rusiyanın sərhədə cəlb etdiyi hərbçilərin sayı isə 80 mindir.

Bölgədə həmçinin 30 min seperatçı var. Hər iki tərəf ağır hərbi texnikaları bölgəyə daşıyır.

Qeyd edək ki, Donbassda atışmaların getdiyinə dair xəbərlər var. Bu gün 2 ukraynalı hərbçi həlak olub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

