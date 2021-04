Rəmiş koronavirusdan dünyasını dəyişməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum xalq artisti Rafiq Hüseynovun (Rəmiş) həyat yoldaşı Güllü Hüseynova bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, həkimlər Rəmişi sağalda bilmədikləri üçün ölüb:

"Hökumətə cavab verə bilməyəcəkdilər. Ona görə adını koronavirus qoydular. Korona xəstəsi deyildi. Yalandan deyirdilər".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.