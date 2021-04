ABŞ-ın birinci xanımı Cill Baydenin geyimi tənqid olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qısa ətək və naxışlı corablar geyinən birinci xanımın qara rəngə üstünlük verməsi sosial media istifadəçiləri tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.

Onun zövqlü geyinmədiyi irəli sürülüb.

