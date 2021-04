Afət Fərmanqızı saxta adla İŞ QURDU: Özünü Vəfa kimi təqdim edib... - VİDEO

ARB TV-nin “Onun Sirri” verilişinin növbəti qonağı müğənni Afət Fərmanqızı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi illər öncə saxta adla iş qurub fəaliyyət göstərdiyini etiraf edib:

“İllər öncə obyektiv və subyektiv səbəblərdən sənətdən getdim. Anam rəhmətə getdikdən sonra oğluma baxan olmadı. Övladımın yaxşı təhsil almasını istəyirdim. Bir miqdar pulum vardı.

Bacıma toy etdik, oradan qalan məbləği də topladığım pulun üstünə qoydum. Daşınmaz əmlak işi ilə məşğul olmağa başladım. Ucuz satılan evi alıb, bir müddət sonra satırdım. Özümə təzə nömrə aldım, adımı da Vəfa kimi təqdim edirdim. Çoxu deyirdi ki, səsiniz tanış gəlir. Ən son notariat kontoruna gedəndə mən üzə çıxırdım. Əsl kimliyim orada məlum olurdu. Tanıyan da olurdu, tanımayan da”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.