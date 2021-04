“Donbassdakı münaqişəni başa çatdırmaq üçün tək yol NATO-ya üzv olmaqdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. O bildirib ki, hərbi alyansa üzv olmaq Rusiyanın qarşısını almaq üçün güclü əsas olacaq.

Zelenski NATO-nu Qara dənizdə təhlükəsizliyin təmin edilməsində fəal olmağa çağırıb.

