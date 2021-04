Süveyş kanalında növbəti qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə İtaliya bayrağı altında üzən “Rumford” adlı gəmi saya oturub. Qəza səbəbilə kanal müvəqqəti bağlanıb.Köməkçi gəmilərin müdaxiləsi nəticəsində saya oturan nəqliyyat vasitəsi torpaqdan çıxarılıb. Kanalın fəaliyyəti bərpa edilib.

Qeyd edək ki, iki həftə əvvəl “Ever Given” gəmisinin Süveyş kanalında saya oturması uzun tıxac yaratmışdı.

Anar Türkeş / Metbuat.az

