Müğənni Afət Fərmanqızı aparıcı Vüsalə ilə canlı efirdə dava edərək, efiri tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu görüntülər sosial media hesabında izləmə rekordu qırıb.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

