Türkiyənin İstanbul şəhərində silahlı insident olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə vəkil bürolarının birində baş verib.



İlkin məlumata görə, atışma nəticəsində üç nəfər ölüb, iki nəfər isə yaralanıb.



Kartal bölgəsində törədilən cinayətlə əlaqədar bir nəfər saxlanılıb, araşdırma aparılır. Atışmanın təfərrüatları hələlik məlum deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.