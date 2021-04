Rusiyanın bütün hərbi bölgələrində müharibəyə hazırlıq yoxlamaları başladılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya müdafiə naziri Sergey Şoyqu deyib.

“Rusiya silahlı qüvvələrinin hazırlıq planına uyğun olaraq hərbi idarə orqanlarında, bölgələrdə və qoşunlarda yoxlamalara başlanılıb. Hərbçilər təlimlərdə iştirak üçün poliqonlarda hazırlıq keçir”, - deyə nazir bildirib.

