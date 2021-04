Günün ulduz falı - 7 APREL

Qoç - Ciddi münasibət və diqqət tələb edən işlərə laqeyd yanaşmayın. Təyin edilmiş görüş, planlaşdırılmış işi unutmayın. Kiçik maliyyə itkiləri, uğursuz alış-veriş istisna deyil. İşdə rəhbərlik sizə həlim yanaşdığı üçün xüsusi problemlər yaranmayacaq.

Yaxınlarınızla münaqişə etməyin. Onların tənqidlərinə və birmənalı olmayan iradlarına aqressiv reaksiya verməyin.

Umu-küsü üçün heç bir səbəb yoxdur.

Yaxınlarınızla ünsiyyət müsbət emosiyalar verəcək.

Buğa - Dəvət aldığınız tədbirlərə qatılmaq, mühüm görüşlər keçirmək, bəzi mövqeləri müəyyənləşdirmək üçün əlverişli zamandır. İşgüzar danışıqlarda konkret olun. Ümumi layihəyə xüsusi marağı olmayan insanı belə, ruhlandırmağa çalışın.

Fiziki iş, aktiv fəaliyyət üçün münasib gündür.

Dostlarla görüş xoş təəssürat yaradacaq. Qəfil hədiyyə, gəlir istisna deyil. Yaxınlarınızdan biri xoş sürpriz edəcək.

Əkizlər - Günün emosional fonu əlverişli deyil. Sakitliyə riayət etmək, çətin vəziyyətlərdə soyuqqanlı qalmaq çətindir. Belə situasiyalar az olmayacaq. Təmkinli davranın. İşdə həmkarlar və rəhbərlkilə fikir ayrılıqları münaqişəyə, qarşılıqlı iradlar mübadiləsinə, işə heç bir dəxli olmayan söhbətlərə çevrilməsin. Həmkarlarınızla münasibətlərdə diqqətli və sayıq olun.

Günün ikinci yarısında maliyyə məsələlərində ehtiyatlı olun. Qənaətcil davranın, gərəksiz əşyalara pul xərcləməyin.

Axşam saatlarında normal istirahət edin.

Xərçəng - Aktiv və enerjili olun. Birlikdə çalışdığınız insanlarla müqayisədə daha çox iş görə bilərsiniz. Bilik və bacarıqların əldə olunması, yeni və dəyərli informasiyanın alınması üçün münasib gündür. Başqalarının təcrübəsindən yararlana bilərsiniz.

İşgüzar danışıqlar məhsuldar keçəcək. Qəfil və maraqlı təklif istisna deyil.

Axşam saatlarında mütləq ailəvi tədbirə qatılın. Yaxınlarınız və qonaqlarla həssas, səmimi davranın. Yaşam potensialı səviyyəsi yüksək olduğundan səhhətinizdə problem riski çox azdır.

Şir - Gərgin, təbəddülatlı, qarışıq gündür. Uğursuzluqları şişirtməyin, qələbələri qulaqardına vurmayın. Buraxdığınız istənilən səhvi fəlakət hesab etməyin. Yaxın ətrafınızdakı insanlar sizə dəstək olmağa çalışırlar. Alış-veriş üçün əlverişli zaman deyil. Qənaət etməyə çalışaraq tamamilə gərəksiz və keyfiyyətsiz əşyalar ala bilərsiniz. Nəticə sizi sevindirməyəcək.

Günün ikinci yarısı nüfuzlu insanla görüş üçün əlverişli deyil. Sizə mənəvi dayaq ola biləcək dostlarla bir araya gəlməkdən boyun qaçırmayın.

Nikbin olun.

Qız - Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq asan deyil. Qətiyyətli və iradəli olsanız, irəliləyiş gerçəkləşəcək. İntizamlı davranmaqda fayda var. Vaxtınızı boşuna sərf etməyin, şirnikləndirici vədlərə uymayın. Kimsəyə imkan verməyin ki, sizi yolunuzdan sapdırsın. Əhəmiyyətli gəlir, karyerada inkişaf ola bilər.

Nüfuzlu şəxslə görüş, işgüzar tərəfdaşlıqla bağlı məsələlərin təhlili üçün yaxşı zamandır. Şəxsi münasibətlərdə müsbət təmayüllərin təsiri güclüdür. Şikayət üçün ciddi səbəblər olmayacaq.

Tərəzi - Problemlərin həddən çox, onların öhdəsindən gəlməyin mümkünsüz olduğunu düşünməyin. Vaxt və səylərin düzgün bölüşdürülməsi gərəkli nəticəyə nail olmağa imkan verəcək. Planlaşdırılmış əyləncə, xoş görüş və istirahətdən imtina edin. Dəvət aldığınız tədbirə getməyin. Xoş təəssüratlar almaq əvəzinə, yorulacaqsınız.

Anlaşma və ya sövdələşmə üçün əlverişli zaman deyil. Səylər uğursuz sonuclana bilər. Alış-veriş və ya daşınmaz əmlak alınmasını, kirayəyə götürülməsini ertələyin.

Axşam saatlarında xoş sürprizlər olacaq.

Əqrəb - Yeni işlərə yalnız hər şeyi əvvəlcədən düşünüb dəqiq fəaliyyət planı hazırlayandan sonra başlamaq olar. Yeni işgüzar tərəfdaş araya bilərsiniz. Onunla əməkdaşlıq qarşınızda yeni, cazibədar perspektivlər yaradacaq. İşdə irəliləyiş, maaş və ya vəzifənin böyüməsinə güvənmək olar. Rəhbərlik fəaliyyətinizi diqqətdə saxlayır.

Qısamüddətli səfərlə bahəm, uzunmüddətli səyahət üçün əlverişli zamandır.

İndiyədək münasibətlərinizin sərin olduğu insanlarla təmasda onlarda özünüzlə bağlı xoş təəssürat yarada bilərsiniz. Axşam saatlarında romantik tanışlıq istisna deyil.

Oxatan - Uğurlu və münasib gündür. Peşəkar fəaliyyət sahəsində irəliləyiş, şəxsi həyatda müsbət dəyişikliklər ola bilər. Təşəbbüskar olmaqdan çəkinməyin. Yaxın ətrafınızdakı insanlar sizi dəstəkləyəcəklər. Sözləriniz dəqiq olsun. Problemlər barədə vaxtında danışın. Yalnız özlərini dinləməyi sevən insanlar belə, sizə qulaq asacaqlar. Bir müddət sonra yaxşı gəlir verə biləcək işgüzar təkliflər ala bilərsiniz.

Yeni işgüzar və ya şəxsi münasibətlərə başlamaq olar. Onlar uğurlu alınacaq. Kiçik gəlirlər istisna deyil.

Ailə üzvlərinizi və yaxınlarınızı kiçik hədiyyələrlə sevindirin.

Oğlaq - İşlərdə ani və sürətli uğur əldə edəcəyinizi düşünməyin. Başladığınız işləri başa vurun. Bədxah və rəqibləri üstələmyə çalışın. İşgüzar görüş və danışıqlarda ortaq məxrəcin əldə olunmasına can atın.

Günün ikinci yarısında başlayan tərəfdaşlıq məhsuldar ola bilər.

Alış-veriş etmək, sərmayə yatırmaq olar.

Gözəl əşya almaq və ya nə isə yaratmaq istəyəcəksiniz. Yaxınlarınızın əhvalını yaxşılaşdırın, onların hisslərini və istəklərini anlamağa çalışın.

Dolça - Kiçik və xırda məsələlərdən bədbinləşməyin, ən mənasız uğursuzluqları ürəyinizə salmayın. Problemlər kiçikdir və onları sürətlə həll etmək olar. Tərəfdaş, həmkar və ya dostun yardım təklifindən yararlanın. Mühüm məsələlərdən birini unuda bilərsiniz. Ona görə də görməli olduğunuz işləri, nəzərdə tutulan görüşləri unutmayın.

Alış-veriş üçün əlverişsiz gündür. Gərəksiz və mənasız işlərə pul sərf etməyin. Axşam saatlarında emosional baxımdan həssas olduğunuzdan xoşagəlməz insanlarla təmasları minimuma endirin.

Balıqlar - Müsbət təmayüllərin təsiri güclənir. Gün uğurlu alınacaq. Nüfuzlu insanlar uğurlarınızı görəcəklər və sizə yeni uğurlara nail olmaq üçün yardımlarını təklif edəcəklər. İri sövdələşmə və anlaşmaları müzakirə etmək, iş yerini dəyişmək, genişmiqyaslı layihənin reallaşdırılmasına başlamaq olar.

İşgüzar danışıqlarda iradəli, amma həssas və sayıq olun.

Əks cins mənsubları ilə təmaslarda diqqətli olun. Qayğı və yardıma ehtiyacı olanları unutmayın. Axşam saatlarında səhhətinizdə kiçik problemlər yarana bilər.

