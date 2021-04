Suriyanın Hasekə vilayətinin Tel-Tamər şəhərində yerləşən türk hərbçilərinin yerləşdiyi hərbi baza yaxınlığında iki partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Əl Hadath” kanalı məlumat yayıb.

Məlumata görə, partlayış nəticəsində türkiyəli hərbçilər arasında 10-a yaxın ölən və yaralanan var. Ölü sayının artacağı istisna olunmur.

Türkiyə tərəfi hələlik hadisə ilə bağlı heç bir açıqlama verməyib.

