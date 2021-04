Donbasda ölən hərbçilərin sayını açıqlandı

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski 2020-ci ilin iyulunda Donbasda atəşkəs elan ediləndən bəri 28 Ukrayna hərbçisinin öldüyünü bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, Tvitter səhifəsində yazıb. Zelenski bildirib ki, ölən hərbçilərdən 24-ü bu il həlak olub.

“Atəşkəs rejimi dövründə atışmalar səbəbindən Donbasda 28 hərbçi ölüb. Onlardan 24-ü bu il həlak olub. Təkcə martın 26-dan indiyədək 8 hərbçimizi itirmişik. Müharibənin hər günü bizə Ukraynanın gələcəyini qurmalı olan cəsur, vətənpərvər insanların həyatına başa gəlir”.

