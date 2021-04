"Xəzər" televiziyasının aparıcısı Anar Cəfərov bundan sonra fəaliyyətini Space TV-də davam etdirəcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Cəfərov səhər veirlişinin aparıcısı olacaq. Cəfərov sözgüdən verilişi müğənni Elvin Abdullayevin həyat yoldaşı Afət Abdullayeva ilə aparacaq.

Qeyd edək ki, Anar Cəfərov aparıcılıqla yanaşı, "Xəzər" televiziyasında yayımlanan "İmtahan" serialında əsas rollardan birini canlandırırdı. (ölkə.az)

