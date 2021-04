"Moody’s” beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycanın kredit reytinqini "Ba2" səviyyəsində təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Moody's" Azərbaycanın reytinqlər üzrə proqnozunu "sabit"dən “müsbət”ə yüksəldib.

