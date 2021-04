Bakıda gənc oğlan bu əməlinə görə polis tərəfindən saxlanıldı - VİDEO

Bakıda sərnişin avtomobilin qabaq yan şüşəsindən çıxaraq video-çəkiliş edib.

Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, belə bir görüntünü paytaxtın Nobel prospektində sürücülərdən biri çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşıb.

''90-SC-014'' dövlət nömrə nişanlı avtomobildə olan sərnişin heç bir təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmədən yan şüşədən çıxaraq çəkiliş edib.

Hətta sürücü saatda 70-80 km/sürətlə sərt döngəyə daxil olub və bu zaman da həmin sərnişin öz işini davam etdirib. Bu hərəkətlər isə sərnişinin həyatı üçün olduqca təhlükəlidir.

Görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşıldıqdan sonra Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdşları dərhal məsələni nəzarətə götürüblər. Həmin avtomobilin sürücüsü və təhlükəli hərəkətlərə yol verən sərnişin Azər Abdullayev idarəyə dəvət edilib.

Azər Abdullayev ifadəsinə bildirib ki, bu təhlükəli hərəkəti törədərkən videoçarx hazırlamaq üçün çəkiliş edirmiş.

Amma Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdşı Araz Əsgərli deyib ki, bunu kortəbii etmək olmaz və belə hal qaydalara ziddir. Onun sözlərinə görə, belə çəkilişlər etməzdən əvvəl mütləq qaydada əraziyə uyğun olaraq Dövlət Yol Polis İdarəsinə rəsmi qaydada müraciət etmək lazımdır.

Araz Əsgərli onu da bildirib ki, belə hadisələr təkcə vətəndaşlar tərəfindən çəkilib sosial şəbəkələrdə paylaşılarkən araşdırılmır. Eyni zamanda ''Təhlükəsiz Şəhər'' kameraları vasitəsi ilə də belə faktlar aşkar edildikdə dərhal həmin şəxslər barəsində inzibati qaydada tədbir görülür.

Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir:

