Mehr agentliyi hərbi mənbələrə istinadən İran ordusuna məxsus gəminin Qırmızı dənizdə partladılması ilə bağlı iddiaları təkzib edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, agentlik məlumatı “təsdiq olunmamış əsassız” xəbər kimi oxucularına çatdırıb.

Xatırladaq ki, ötən axşam “Al Arabiya” televiziyası “Saviz” adlı hərbi gəminin partlayıcı qurğu ilə partladıldığı barədə məlumat yayıb. Hadisə barədə rəsmi açıqlama yoxdur.

Anar Türkeş / Metbuat.az

