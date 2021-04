“ABŞ Ukraynanın NATO-ya qəbul edilməsini dəstəkləyir. Lakin son qərarı hərbi alyans verəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Ağ ev”in mətbuat katibi Cen Psaki belə açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ Ukraynaya qarşı təhdidləri aradan qaldırmaq üçün həmişə səy göstərir.

Xatırladaq ki, prezident Vladimir Zelenski Ukraynanın NATO-ya qatılması barədə istəyini dilə gətirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

