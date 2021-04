“Aprelin 6-dək qeydə alınan göstəricilərə əsasən, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində doqquz, Abşeron rayonunda 21 ümumi təhsil müəssisəsinin hər birinin pedaqoji və texniki heyəti üzrə 90 faizindən çox əməkdaşının vaksinasiya prosesi yekunlaşdırılıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsil naziri Emin Əmrullayev “facebook” səhifəsində yazıb.

Nazir paylaşımında Təhsil Nazirliyi adından həmin təhsil müəssisələrinin rəhbərliyinə və kollektivinə təşəkkür edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.