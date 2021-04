Lüt fotolarını sataraq pul qazanan qadın: Çox əxlaqlı biriyəm / FOTOLAR

Böyük Britaniyada polis işləyən Şarlott Roz adlı qadın vəzifəsindən ayrılandan sonra qəribə yolla pul qazanmağa başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 2016-cı ildən bəri çılpaq fotolarını sataraq külli miqdarda pul qazanıb. Eyni zamanda model işləyən qadının açıqlamasına görə, son 5 il ərzində 1,3 milyon funt sterlinq gəlir əldə edib. Əxlaqi keyfiyyətlərə və dəyərlərə önəm verdiyini deyən qadın, sevənlərinə gün ərzində 12-16 saat vaxt ayırdığını ifadə edib.

O bu sahədən əldə etdiyi gəlirlə xəyalındakı avtomobili alıb.

