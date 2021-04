ŞOK: Ana toy günü gəlinin doğma qızı olduğunu öyrəndi - GÖRDÜKLƏRİNƏ İNANMADILAR FOTOLAR

Çində film kimi hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ana, oğlu ilə evləndirdiyi qızın, 20 il əvvəl küçəyə atdığı doğma övladı olduğunu öyrənib. Məlumata görə, məsələnin üstü toy günü açılıb. Qızın bədənindəki doğum ləkəsindən şübhələnən qadın, qızın valideynlərinə suallar verib. Məlum olub ki, onlar qızı 20 il əvvəl küçədən tapıb. Həqiqət üzə çıxandan sonra gəlin və ana göz yaşlarına hakim ola bilməyib.

Ananın sözlərinə görə, o qızını küçəyə atandan sonra peşman olub. Axtarışlar aparsa da, qızını tapa bilməyib. Övlad həsrəti yaşayan ana, bir müddət sonra uşaq evindən oğlan övladlığa götürüb. Bu üzdən qız və oğlanın qan bağlılığı olmadığı üçün toy baş tutub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

