Əməkdar artist Nahidə Orucova koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ''Elgizlə izlə'' verilişində əməkdar artist özü canlı yayımda məlumat verib.

''Hazırda ev şəraitində müalicə alıram. Elə bil ki, qripə yoluxmuş kimiyəm. Ümid edirəm tezliklə sağlamlığıma qovuşacağam''.



Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

