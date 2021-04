İrəvanda qadınların aksiyasında qarşıdurma - VİDEO

İrəvanda baş nazir Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb.

Aksiya zamanı etirazçılarla polis arasında qarşıdurmalar da baş verib. İrəvanın Respublika meydanında yerləşən hökumət binası qarşısına gələn etirazçılar polis kordonunu yararaq binaya daxil olmağa cəhd göstəriblər. Ancaq polis onların qarşısını ala bilib.

Bundan sonra etirazçı qadınlar polis və hökumət binası istiqamətində yumurta atmağa başlayıblar. Polis bəzi etirazçıları saxlayıb.

Hazırda polislə etirazçılar arasında qarşıdurmanın davam etdiyi bildirilir.

