İNANILMAZ AÇIQLAMA: Bu ölkədə koronavirus tamamilə bitdi

Son iki həftə ərzində Şimali Koreyada koronavirusa yoluxma qeydə alınmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pxenyanın Ümumdünya Səhiyyə təşkilatına təqdim etdiyi son sənəddə belə yazılıb. Bildirilib ki, ölkədə martın 26-dan bu günə qədər 23121 nəfər test edilib. Məlumata görə, bütün testin nəticələri neqativ çıxıb. Şimali Koreya idmançıları koronavirusdan qorumaq üçün Tokio Olimpiadasında iştirak etməyəcək.

Qeyd edək ki, mütəxəssislər Şimali Koreyanın təqdim etdiyi sənədə etibar etmir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

