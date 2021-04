Azər Zeynalovla bağlı üzücü xəbər - Danışa bilmir və...

Xalq artisti Azər Zeynalov əməliyyat olunub.

Metbuat.az Ölke.az-a istinadən xəbər verir ki, səhhəti qəfil pisləşən sənətkar açıq ürək əməliyyatı keçirib. Faktı sənətkarın ailəsindən təsdiq ediblər. Bildirilib ki, o, hazırda danışa bilmir:

"Mart ayının 10-da Azər müəllim infarkt keçirmişdi. Həkimlər onun həyatını xilas etmək üçün ürəyinin bir damarəna stent qoydular. Sonradan məsləhət olundu ki, üç ay sonra əməliyyat edilsin. Aprelin 2-də Respublika Diaqnostik Mərkəzdə açıq ürək əməliyyatı keçirdi" .

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.