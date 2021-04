İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin (BT-red.) 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsinin rəis müavini olmuş Eldar Mirzəyev saxlanılıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Eldar Mirzəyev prokurorluq əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və istintaqa cəlb edilib.

Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən bildirilib ki, qeyd olunan informasiya ilə bağlı ictimaiyyətə yaxın vaxtlarda ətraflı məlumat veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.