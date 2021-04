1 ay əvvəl itkin düşən şagirdin meyiti tapıldı - FOTO

Mingəçevir şəhərində bir ay əvvəl itkin düşən 16 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün səhər saat 6-7 radələrində polis əməkdaşları tərəfindən Kür çayının sahilində meyit tapılıb. Araşdırma zamanı meyitin 16 yaşlı Abbasov Ruslan Məhərrəm oğluna məxsus olduğu müəyyən edilib.

İlkin məlumata görə, onun intihar etdiyi ehtimal edilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Xatırladaq ki, Mingəçevir şəhər 9 saylı orta məktəbin 10-cu sinif şagirdi olan Ruslan Abbasov martın 4-də itkin düşmüşdü.(Qafqazinfo)





