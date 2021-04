“Rusiyalı hərbçilər lazım olan müddətə qədər Ukrayna sərhədində qalacaq”.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremldən açıqlama verilib. Bildirilib ki, rusiyalı hərbçilərin sərhəddəki mövcudluğu xarici ölkələr üçün təhdid təşkil etmir.

Qeyd edək ki, Ukrayna sərhədində 80 min rus əsgərinin olduğu güman edilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

