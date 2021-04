Türkiyənin Konya bölgəsində Hərbi Hava qüvvələrinə məxsus NF-5 təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Anadolu agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, hadisə təlim uçuşları zamanı baş verib. Göyərtədə olan pilot şəhid olub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

