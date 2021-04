Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Moskvaya səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident Vladimir Putin hökumət başçısını qəbul edəcək. Görüş zamanı Qarabağdakı son vəziyyət, Ermənistanda növbədənkənar parlament seçkiləri və digər mövzular müzakirə olunacaq. Həmçinin, tərəflər iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq məsələlərini nəzərdən keçirəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

