Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov səhhətində yaranan problemlə əlaqədar yenidən Türkiyədədir.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bu müddət ərzində deputat müayinə və müalicələrdən keçəcək.

Parlamentarinin bir neçə gün sonra vətənə dönəcəyi bildirilib.

Qeyd edək ki, V.Əhmədov bir müddət əvvəl də ürəyində yaranmış problem səbəbilə Türkiyədə müalicə alıb.

