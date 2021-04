Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Moskva səfərindən əvvəl 1 həftə karantina alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, hökumət başçısı prezident Vladimir Putinlə görüşəcəyinə görə karantin altına alınıb. Bu addım Moskvanın tələbi ilə atılıb.

Qeyd edək ki, Paşinyan artıq Moskvadadır. Bundan əvvəl də Putinlə görüş öncəsi Paşinyan karantin altına alınmışdı.

