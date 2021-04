Müdafiə Nazirliyinin vəzifəli şəxsi koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, nazirliyin Hüquq Şöbəsinin polkovniki Rövşən Rəsulzadə koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, mərhum polkovnikin bir müddət öncə verdiyi "COVID-19” testinin nəticəsi pozitiv çıxmışdı və müalicə alırdı.

