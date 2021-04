Yol qəzası sıxlığa səbəb oldu - FOTOLAR

Göyçay şəhərində yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın bölgə müxbirinin verdiyi xəbərə görə, hadisə bu gün axşam saat 20:00 radələrində rayonun Nizami küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, hərəkət etməkdə olan 23 BM 982 dövlət nömrə nişanlı “VAZ 2107" markalı avtomobili qarşıdan gələn 20 CB 049 dövlət nömrə nişanlı "QAZ 3110" markalı minik maşını ilə toqquşub. Zərbənin güclü olmasından avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Qəza zamanı yolda ciddi çətinliklər və sıxlıq yaranıb.

Fakt araşdırılır.

Davud Tarverdiyev

Metbuat.az

