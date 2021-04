Hacıbala Abutalıbov həbs olunub? - AÇIQLAMA

Uzun müddət Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı və 2018-2019-cu illərdə Baş nazirin müavini vəzifələrində çalışmış Hacıbala Abutalıbov həbs olunması ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib.

Metbuat.az demokrat.az-a istinadən bildirir ki, Hacıbala Abutalıbovun sözlərinə görə, onun saxlanması ilə əlaqədar yayılan xəbərlər yalandır.

"Bəzi jurnalistlər özündən uydurur bunu. Gördüyünüz kimi, indi sizinlə danışıramsa, deməli, həbs olunmamışam. Mənim həbs olunmağımı istəyənlər ürəyi bəd olan insanlardır".

Xatırladaq ki, Qənimət Zahid "Azərbaycan saatı" verilişinin bugünkü buraxılışnda Hacıbala Abutalıbovun həbs edilməsi ilə bağlı məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.