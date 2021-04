Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi Suriyada “Zeytun budağı” əməliyyat zonasında ötən gecə baş verən YPG/PKK terrorçularının hücumu ilə bağlı məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, terror hücumu nəticəsində 2 türk əsgəri şəhid olub. Azı 3 terrorçu zərərsizləşdirilib.

Bildirilib ki, Türkiyə ordusu bölgədə olan terrorçuların mövqelərinə atəş açmağa davam edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

