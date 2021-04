Braziliyada elm insanları koronavirusun mutasiyaya uğrayan 18 növününün birləşməsindən yaranmış yeni növünü aşkar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirusun bu günə qədər bənzəri görünməmiş növü 3 univeristetin elm adamlarının birgə səyi nəticəsində üzə çıxarılıb. Mütəxəssislər yeni növün potensial təhlükə mənbəyi olduğunu bildiriblər.

Virus barədə araşdırmalar davam edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

