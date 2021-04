Günel Həsənliylə intim videosu yayılan Mahir danışdı: Gizli kameranın quraşdırılması...

Günel Həsənli ilə intim münasibətdə olduğu iddia olunan Mahir adlı şəxs danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki bu barədə müxalif kanallardan biri araşdırma aparıb. Həmin görüntülərin çəkildiyi mənzilin sahibəsi Sevda xanım evində gizli çəkiliş edilməsidən xəbərsiz olduğunu bildirib. O, baş verən hadisədə adı çəkilən Mahirlə telefon əlaqəsi yaradaraq evində kamera quraşdırmasından narazı olduğunu bildirib. Amma Mahir isə həmin mənzildə belə bir hadisənin baş verməsini inkar edib.

Mənzilin sahibəsi öz növbəsində Mahirə bildirib ki, o heç bir halda adının belə bir münasibətlərdə hallanmasını istəmir və Mahirlə bu məsələni müzakirə etməlidir. Mahir adlı şəxs də buna cavab olaraq Sevda xanımı sakitləşdirib hər şeyin qanun çərçivəsində həll olunacağını bildirib.

Həmin telefon danışığının qısa görüntüsünü təqdim edirik:

Gülbəniz Ağayeva / METBUAT.AZ

