Türkiyənin Səbihə Gökçən hava limanında yoxlama zamanı sərnişinin çantasından 3300 tibbi zəli çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qırğızıstana getmək istəyən sərnişin gömrükdən keçməyə cəhd göstərsə də alınmayıb. Polis çantaya baxış zamanı zəliləri aşkarlayıb. Zəlilər təbiətə buraxılıb. Qanunsuz yollarla gömrükdən zəli keçirmək istəyən şəxsə isə 54 555 TL pul cəzası kəsilib.

