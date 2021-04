Teleaparıcı Aytən Səfərova xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxan aparıcı müalicəsini “Yeni klinika” tibb müəssisəsində davam etdirir.

Hərarəti 39 dərəcəyə qədər yüksələn aparıcının səhhətində irəliləyiş olmadığı üçün aprelin 5-də klinikaya yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, A. Səfərova bir müddət əvvəl "Instagram" hesabında paylaşım edərək koronavirusun müalicəsi üçün dərmanların baha olmasından şikayətlənmişdi.

