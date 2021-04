Ərdoğan ŞAD XƏBƏRİ açıqladı - Hamı faydalanacaq

“Türkiyə yerli peyvəndin insanlar üzərində sınaqlarını həyata keçirir. Peyvənd hazır olandan sonra bütün insanların xidmətinə təqdim ediləcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatındakı çıxışı zamanı belə deyib. O bildirib ki, Türkiyə vətəndaşlarına yüksək səhiyyə xidmətləri təqdim edərkən dost, qardaş ölkələri də unutmayıb. Yoxsul ölkələrə maddi dəstəklər verilib.

Qeyd edək ki, Türkiyə bir neçə peyvənd üzərində işləyir. Onlardan biri sprey formasındadır.

Peyvəndlərin dünya ölkələri arasında ədalətli formada bölünməməsi ciddi narazılıqlara yol açıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.