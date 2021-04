Almaniya ordusu Qarabağdakı bu görüntüləri izləyəndə heyrətə gəlib - Müdafiə Nazirliyi etiraf etdi

Almaniyanın nüfuzlu qəzeti “Frankfurt Allgemeine Zeitung” Qarabağ müharibəsində türk SİHA-larının uğurundan yazıb. Məqalədə qeyd edilir ki, türk SİHA-larının 190-dan çox erməni tankını və zirehli texnikasını məhv etdiyi barədə məlumat Almaniya ordusunda “şok effekti” yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, türk SİHA-larının uğuru Almaniya ordusu tərəfindən araşdırılıb. Almanlar SİHA-lara qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görmək məcburiyyətində olduqlarını bildiriblər. Müdafiə Nazirliyi Almaniya müdafiə sistemlərinin SİHA-ların qarşısını almaqda aciz olduğunu etiraf edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

