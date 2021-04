Kraliça Yelizavetanın heç yerdə paylaşılmayan TARİXİ FOTOLARI

Bu ay 95 yaşını qeyd etməyə hazırlaşan Kraliça Yelizavetanın ilk dəfə yayımlanan görüntüləri ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 68 illik tarixi olan bəzi görüntülər, İngiltərənin "Daily Mail" qəzeti tərəfindən paylaşılıb. Həmin yayımlanan bu görüntülərdə Kraliça Yelizaveta və Şahzadə Filipin 1953-cü ildə Milad bayramında Yeni Zelandiyaya etdiyi səfərdən səmimi anlar da yer alıb.

Qəzetdə yer alan digər şəkillər arasında, Kraliça Yelizavetanın 1960-cı ildə oğlu Şahzadə Andrev ilə Balmorda çəkilən fotosu da var.

Metbuat.az tarixi anları özündə əks etdirən fotoları təqdim edir:

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

