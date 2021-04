Toylara bu tarixdən icazə verilməlidir - Həkimdən AÇIQLAMA - VİDEO

Artıq bir ildən çoxdur ki, pandemiya səbəbindən ölkədə toy məclislərinin keçirilməsi qadağan edilib.

Metbuat.az baku.tv-yə istinadən xəbər verir ki, hazırkı vəziyyətdə restoranların fəaliyyət göstərməsini və ictimai nəqliyyatdakı sıxlığı nəzərə alsaq, geniş zalda toyun keçirilməsində problemin olmadığını görə bilərik.

Həkim Müşfiq Hüseynov təklif edir ki, Ramazan ayından sonra toyların 50-60 nəfərlə keçirilməsinə icazə verilə bilər. Mütəxəssis hesab edir ki, Operativ Qərargah bu haqda da düşünməlidir.

