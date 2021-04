ŞOK ANLAR: Ərdoğanın qarşısında nə edəcəyini bilmədi - Açıqlama gəldi / VİDEO

Türkiyənin Xarici İşlər nazirliyi Avropa Şurasının prezidenti Şarl Mişel və Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Leyenin 2 gün əvvəl Türkiyə səfəri zamanı yaşanan “oturacaq qalmaqalı” ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, görüş protokol qaydalarına uyğun olub.

Xatırladaq ki, 3-lü görüş zamanı prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Şarl Mişel əsas oturacaqlara oturublar. Ursula fon der Leyen isə ayaqüstə qalıb. Xanım diplomat həmin an nə edəcəyini bilməyib. Ardınca isə o, nisbətən kənarda olan və ikinci dərəcəli qonaqlar üçün nəzərdə tutulan 3-lü divana oturub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

