“ABŞ Rusiyaya qarşı gözlənilməz və düşməncə davranışlar sərgiləyir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitriy Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Moskva ABŞ-ın ən pis ssenarilarinə qarşı hazırdır. Peskovun sözlərinə görə, Moskva Vaşinqtonla münasibətləri dayandırmaq niyyətində deyil. Lakin Rusiya təhidlərə səssiz qalmayacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.